Sogesid | oltre le polemiche sono stati aggiudicati 3 accordi per 240 milioni di lavori Ora serve fare squadra per l’Emilia-Romagna
“Per ricordare: Sogesid è entrata in campo a fianco del Commissario Figliuolo, attraverso un Accordo Quadro Generale sottoscritto nel gennaio 2024. A questo accordo, da luglio 2024 in poi, hanno iniziato ad aderire i Comuni che erano soggetti attuatori. Oggi, a che punto siamo? Abbiamo fin dall’inizio mappato tutti gli interventi: li abbiamo inquadrati, rimodulati, approfondendo il quadro conoscitivo con tutte le indagini geologiche necessarie. Indagini che non erano mai state realizzate, e che abbiamo condotto noi. Siamo ora in una fase avanzata: abbiamo attivato e portato a termine un processo complesso di organizzazione e programmazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sogesid, utile netto oltre 780mila euro nel 2024
