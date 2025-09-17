“Per ricordare: Sogesid è entrata in campo a fianco del Commissario Figliuolo, attraverso un Accordo Quadro Generale sottoscritto nel gennaio 2024. A questo accordo, da luglio 2024 in poi, hanno iniziato ad aderire i Comuni che erano soggetti attuatori. Oggi, a che punto siamo? Abbiamo fin dall'inizio mappato tutti gli interventi: li abbiamo inquadrati, rimodulati, approfondendo il quadro conoscitivo con tutte le indagini geologiche necessarie. Indagini che non erano mai state realizzate, e che abbiamo condotto noi". Lo ha dichiarato Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, in occasione del RemTech Expo 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Sogesid: oltre le polemiche, sono stati aggiudicati 3 accordi per 240 milioni di lavori. Ora serve fare squadra per l'Emilia-Romagna"