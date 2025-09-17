Sofia universitaria 20enne scomparsa nel nulla | È stato lui Mamma Patrizia disperata
Sono passate 48 ore dalla scomparsa di Sofia Napolitano, ventenne torinese, studentessa di lettere, che da lunedì mattina non ha più dato notizie di sé. L’allarme è stato lanciato dalla madre, Patrizia Pignalosa, che ha diffuso sui social la foto della figlia, sperando nell’aiuto della comunità. L’ombra di una fuga d’amore. Secondo quanto raccontano familiari e conoscenti, dietro la sparizione potrebbe esserci una “fuga d’amore”. Sofia, infatti, da mesi aveva iniziato a chattare con un giovane colombiano conosciuto tramite un’amica. Tre mesi fa il ragazzo era arrivato in Italia con un visto turistico e aveva anche incontrato la famiglia di Sofia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Sofia Napolitano scomparsa da lunedì a Torino. L'appello della famiglia - 20 anni, residente nel quartiere Mirafiori, ha capelli castani ricci e al momento della sparizione indossava pantaloni neri e felpa beige ... Secondo rainews.it