Sofia Napolitano studentessa di Torino smentisce la scomparsa e attacca i genitori | ‘Ci ostacolano’

Notizieaudaci.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‘Io sarei la scomparsa?’, Sofia Napolitano interviene con un video sui social. Torino si era mobilitata per lei: familiari, amici, vicini di casa e perfino il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, avevano espresso preoccupazione per la scomparsa di Sofia Napolitano, studentessa universitaria di 20 anni residente a Mirafiori. La madre, Patrizia Pignalosa, aveva denunciato la sparizione dopo due giorni senza notizie della figlia. Secondo la ricostruzione dei genitori, la ragazza era uscita con la scusa di accompagnare un’amica a un esame e non aveva più fatto ritorno. La famiglia sospettava un allontanamento volontario con Dwight, il fidanzato colombiano conosciuto tramite una chat nell’ottobre scorso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

sofia napolitano studentessa di torino smentisce la scomparsa e attacca i genitori 8216ci ostacolano8217

© Notizieaudaci.it - Sofia Napolitano, studentessa di Torino smentisce la scomparsa e attacca i genitori: ‘Ci ostacolano’

In questa notizia si parla di: sofia - napolitano

Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia: “Potrebbe essere insieme a un ragazzo, aiutateci”

Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l’appello della famiglia

Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia lancia l’appello sui social

Sofia Napolitano, riappare in un video la ragazza scomparsa da due giorni a Torino: le ultime news; Sofia Napolitano scomparsa a Torino riappare sui social col fidanzato e tranquillizza tutti: Sto bene; Sofia Napolitano rassicura tutti: Non sono sparita, sono con il mio fidanzato.

sofia napolitano studentessa torinoSofia Napolitano, riappare in un video la ragazza scomparsa da due giorni a Torino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sofia Napolitano, riappare in un video la ragazza scomparsa da due giorni a Torino ... Riporta tg24.sky.it

sofia napolitano studentessa torinoSofia Napolitano scomparsa a Torino, sparito un ragazzo che aveva frequentato: ma per lei la storia era finita - Scomparsa da Torino Sofia Napolitano: studentessa di 20 anni, non dà notizie da giorni. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sofia Napolitano Studentessa Torino