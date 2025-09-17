Sofia Napolitano studentessa di Torino smentisce la scomparsa e attacca i genitori | ‘Ci ostacolano’

‘Io sarei la scomparsa?’, Sofia Napolitano interviene con un video sui social. Torino si era mobilitata per lei: familiari, amici, vicini di casa e perfino il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, avevano espresso preoccupazione per la scomparsa di Sofia Napolitano, studentessa universitaria di 20 anni residente a Mirafiori. La madre, Patrizia Pignalosa, aveva denunciato la sparizione dopo due giorni senza notizie della figlia. Secondo la ricostruzione dei genitori, la ragazza era uscita con la scusa di accompagnare un’amica a un esame e non aveva più fatto ritorno. La famiglia sospettava un allontanamento volontario con Dwight, il fidanzato colombiano conosciuto tramite una chat nell’ottobre scorso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

