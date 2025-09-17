Sofia Napolitano , la 20enne di Torino scomparsa da lunedì 15 settembre 2025, ha postato un lungo video sui suoi profili social oggi, mercoledì 17, per spiegare che quella di fuggire col fidanzato , un ragazzo colombiano, è una scelta ponderata e, da quanto si capisce, irreversibile per almeno un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: sofia - napolitano

Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia: “Potrebbe essere insieme a un ragazzo, aiutateci”

Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l’appello della famiglia

Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia lancia l’appello sui social

La 20enne il 15 settembre scorso ha detto alla mamma che sarebbe uscita di casa per assistere all’esame di un’amica e non è più tornata. Sono ore di grande apprensione per Sofia Napolitano - facebook.com Vai su Facebook

Torino, la studentessa ventenne Sofia Napolitano scomparsa da lunedì. Le ultime tracce e l'appello della famiglia - X Vai su X

Sofia Napolitano si fa viva sui social: Sto bene e ho scelto di andare via col mio fidanzato per le tensioni in famiglia; Sofia Napolitano, riappare in un video la ragazza scomparsa da due giorni a Torino: le ultime news; Torino, la ventenne Sofia Napolitano riappare dopo due giorni di angoscia: Sto bene (VIDEO).

Torino, la ventenne Sofia Napolitano riappare dopo due giorni di angoscia: "Sto bene" - Il motivo del suo allontanamento sarebbe legata alla sua relazione con un ragazzo colombiano, non visto di buon'occhio dalla famiglia ... Lo riporta giornalelavoce.it

Sofia Napolitano sta bene: «Sono con il mio ragazzo, non mi sta accadendo niente». La giovane era scomparsa a Torino da lunedì - Sofia Napolitano, la 20enne torinese di cui si erano perse le tracce da due giorni, è ricomparsa con un messaggio video diffuso sui social. Da ilmessaggero.it