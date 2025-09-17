Sofia Napolitano scomparsa da giorni | L' ultima volta era con un ragazzo colombiano
Da giorni non si hanno più notizie di Sofia Napolitano, studentessa di 20 anni di Torino. La ragazza è scomparsa dal 15 settembre e la madre ha chiesto aiuto sui social. Gli appelli sono rimbalzati sul web e la notizia è arrivata anche al programma Chi l'ha visto? che ha aperto una pagina. 🔗 Leggi su Today.it
