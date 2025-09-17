Ha 20 anni, i capelli ricci lunghi e castani, un bellissimo sorriso. Si chiama Sofia Napolitano, la giovane studentessa universitaria di Lettere, scomparsa dalla sua casa di Torino, da lunedì 15 settembre. La madre Patrizia Pignalosa ha fatto un appello su Facebook perché chiunque abbia sue notizie si metta in contatto con lei, oppure con le forze dell'ordine. La donna ha postato sui social una foto della figlia insieme a un ragazzo colombiano, da cui - secondo la famiglia - si sarebbe allontanata, dopo le insistenze della famiglia che non vedeva bene la loro relazione. La giovane si sarebbe trovata in sua compagnia l'ultima volta che è stata vista dai familiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sofia Napolitano scomparsa a Torino: l'appello della madre per ritrovare l'universitaria