Sofia Napolitano scomparsa a Torino la mamma della 20enne | È uscita per andare all’università e non è più tornata

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da due giorni non si hanno notizie di Sofia Napolitano, 20 anni, residente con la famiglia a Torino. Lunedì 15 settembre è uscita di casa dicendo che sarebbe andata alluniversità per assistere all’esame di un’amica, ma non è mai arrivata e non ha più fatto ritorno. La giovane, capelli castani lunghi e ricci, indossava pantaloni neri e una felpa beige. Con sé aveva computer e telefono, che risulta spento, ma non i documenti. I genitori hanno sporto denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Mirafiori e della vicenda si sta interessando anche la trasmissione “Chi l’ha visto”. La madre, Patrizia Pignalosa, ha lanciato un appello sui social chiedendo aiuto: “Vi prego, se qualcuno vede Sofia o ha informazioni, contatti subito le forze dell’ordine al 112”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sofia napolitano scomparsa a torino la mamma della 20enne 200 uscita per andare all8217universit224 e non 232 pi249 tornata

© Ilfattoquotidiano.it - Sofia Napolitano scomparsa a Torino, la mamma della 20enne: “È uscita per andare all’università e non è più tornata”

In questa notizia si parla di: sofia - napolitano

Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia: “Potrebbe essere insieme a un ragazzo, aiutateci”

Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l’appello della famiglia

Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia lancia l’appello sui social

Sofia Napolitano scomparsa. L’ipotesi della fuga d’amore in Colombia e la madre a ‘Chi l’ha visto’: “Torna a casa”; Sofia Napolitano, 20 anni, scomparsa a Mirafiori; Torino, scomparsa una 20enne: l'appello della famiglia.

sofia napolitano scomparsa torinoSofia Napolitano scomparsa da lunedì a Torino. L'appello della famiglia - 20 anni, residente nel quartiere Mirafiori, ha capelli castani ricci e al momento della sparizione indossava pantaloni neri e felpa beige ... Riporta rainews.it

sofia napolitano scomparsa torinoSofia Napolitano scomparsa a Torino: l'appello della madre per ritrovare l'universitaria - La madre su Facebook sostiene che fosse in compagnia di un ragazzo colombiano l'ultima volta che è stata ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sofia Napolitano Scomparsa Torino