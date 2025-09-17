Sofia Napolitano scomparsa a Torino da lunedì Potrebbe essere con un ragazzo colombiano conosciuto sui social

Sofia Napolitano è scomparsa a Torino. Della giovane 20enne non si hanno più notizie dalle 9 di lunedì 15 settembre, quando sarebbe uscita - come ha detto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

