Sofia Napolitano riappare sui social | Sto bene loro mi trattavano male
Dopo giorni di apprensione e ricerche, la 20enne Sofia Napolitano, scomparsa da Torino lo scorso 15 settembre, è riapparsa sui social con un video in cui rassicura famiglia e conoscenti: «Sono con il mio fidanzato Dwight, non mi sta succedendo niente. Sto benissimo». La giovane ha spiegato di essere accanto al ragazzo con cui sostiene di stare «già da più di un anno», respingendo le ricostruzioni circolate in questi giorni: «Volevo chiarire alcune cose, perché non rispecchiano la realtà dei fatti. Purtroppo la mia famiglia non ha mai visto di buon occhio questa unione». Nel video, Sofia denuncia le difficoltà vissute in casa: «Ci sono stati momenti difficili, litigi pesanti a cui anche lui ha dovuto assistere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sofia - napolitano
Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia: “Potrebbe essere insieme a un ragazzo, aiutateci”
Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l’appello della famiglia
Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia lancia l’appello sui social
Sofia Napolitano si fa viva sui social: "Sto bene e ho scelto di andare via col mio fidanzato per le tensioni in famiglia" https://ift.tt/SNGFx96 - X Vai su X
La 20enne il 15 settembre scorso ha detto alla mamma che sarebbe uscita di casa per assistere all’esame di un’amica e non è più tornata. Sono ore di grande apprensione per Sofia Napolitano - facebook.com Vai su Facebook
Riappare la ventenne scomparsa a Torino da lunedì. Sofia Napolitano: Sto bene; Sofia Napolitano, la 20enne riappare in un video sui social: Non sono scomparsa, sono con il mio ragazzo; Torino, la ventenne Sofia Napolitano riappare dopo due giorni di angoscia: Sto bene (VIDEO).
Sofia Napolitano, riappare in un video la ragazza scomparsa da due giorni a Torino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sofia Napolitano, riappare in un video la ragazza scomparsa da due giorni a Torino ... tg24.sky.it scrive
Torino, la ventenne Sofia Napolitano riappare dopo due giorni di angoscia: "Sto bene" - Il motivo del suo allontanamento sarebbe legata alla sua relazione con un ragazzo colombiano, non visto di buon'occhio dalla famiglia ... Segnala giornalelavoce.it