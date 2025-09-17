Sofia Napolitano riappare sui social | Sto bene loro mi trattavano male

Dopo giorni di apprensione e ricerche, la 20enne Sofia Napolitano, scomparsa da Torino lo scorso 15 settembre, è riapparsa sui social con un video in cui rassicura famiglia e conoscenti: «Sono con il mio fidanzato Dwight, non mi sta succedendo niente. Sto benissimo». La giovane ha spiegato di essere accanto al ragazzo con cui sostiene di stare «già da più di un anno», respingendo le ricostruzioni circolate in questi giorni: «Volevo chiarire alcune cose, perché non rispecchiano la realtà dei fatti. Purtroppo la mia famiglia non ha mai visto di buon occhio questa unione». Nel video, Sofia denuncia le difficoltà vissute in casa: «Ci sono stati momenti difficili, litigi pesanti a cui anche lui ha dovuto assistere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

