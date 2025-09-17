Sofia Napolitano riappare in video la 20enne di Torino di cui non si avevano notizie da 48 ore | Sto bene sono con il mio fidanzato

Sofia Napolitano, la studentessa di 20 anni di Torino di cui non si avevano notizie da due giorni, è riapparsa con un video diffuso sui social. «Per chi non avesse visto le notizie di Torino nelle ultime 48 ore, io sono la persona scomparsa – dice – Volevo fare questo video e metterlo su tutte le piattaforme per precisare che sto bene, sono tranquilla e non mi sta succedendo niente ». Nel filmato la giovane spiega di trovarsi con il fidanzato: «Ci conosciamo da più di un anno, non da pochi mesi. La mia famiglia – dice la ragazza – ha cercato di ostacolarci fin dalla prima volta in cui è arrivato in Italia. 🔗 Leggi su Open.online