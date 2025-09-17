Sofia Napolitano la giovane scomparsa a Torino potrebbe essere con un ragazzo
Potrebbe trovarsi in compagnia di una ragazzo Sofia Napolitano, la giovane di 20 anni residente con la famiglia a Torino di cui non si hanno notizie da due giorni. A sostenerlo sono proprio i familiari della ragazza. Secondo uno zio, in particolare, Sofia sarebbe stata vista per l'ultima volta la mattina del 15 settembre, mentre si allontanava dalla sua casa di Torino "con un ragazzo colombiano", di cui allega anche una foto insieme. "A ottobre è entrata in contatto sul web con questo ragazzo", ha raccontato l'uomo ragazza a Fanpage . "Mia nipote si è molto invaghita” ha detto. Circa 10 giorni fa Sofia aveva detto di aver interrotto i contatti con il ragazzo, ma i familiari temono che la ragazza abbia detto così per far abbassare loro la guardia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
