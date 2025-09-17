Sofia Napolitano la 20enne riappare in un video sui social | Non sono scomparsa sono con il mio ragazzo
"Ciao a tutti quanti, per chi non avesse visto le notizie nelle ultime 48 ore io sono la persona scomparsa". Sofia Napolitano, la ragazza di 20 anni di cui la famiglia non sapeva più nulla dal 15 settembre, quando aveva lasciato la sua abitazione e non era rientrata, è riapparsa in un video pubblicato sui social. "Sto bene, sono con il mio ragazzo. La mia famiglia non approva la nostra unione e a casa non stavo più bene", ha spiegato la 20enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sofia - napolitano
Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia: “Potrebbe essere insieme a un ragazzo, aiutateci”
Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l’appello della famiglia
Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia lancia l’appello sui social
La 20enne il 15 settembre scorso ha detto alla mamma che sarebbe uscita di casa per assistere all’esame di un’amica e non è più tornata. Sono ore di grande apprensione per Sofia Napolitano - facebook.com Vai su Facebook
Torino, la studentessa ventenne Sofia Napolitano scomparsa da lunedì. Le ultime tracce e l'appello della famiglia - X Vai su X
Riappare la ventenne scomparsa a Torino da lunedì. Sofia Napolitano: Sto bene; Sofia Napolitano, riappare in video la 20enne di Torino di cui non si avevano notizie da 48 ore: «Sto bene, sono con il mio fidanzato; Torino, la ventenne Sofia Napolitano riappare dopo due giorni di angoscia: Sto bene (VIDEO).
Torino, la ventenne Sofia Napolitano riappare dopo due giorni di angoscia: "Sto bene" - Il motivo del suo allontanamento sarebbe legata alla sua relazione con un ragazzo colombiano, non visto di buon'occhio dalla famiglia ... Riporta giornalelavoce.it
Sofia Napolitano è riapparsa: «Sono con il mio ragazzo, non mi sta accadendo niente». La giovane era scomparsa a Torino da lunedì - Sofia Napolitano, la 20enne torinese di cui si erano perse le tracce da due giorni, è ricomparsa con un messaggio video diffuso sui social. Scrive ilmessaggero.it