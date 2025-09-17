Sofia Napolitano la 20enne riappare in un video sui social | Non sono scomparsa sono con il mio ragazzo

"Ciao a tutti quanti, per chi non avesse visto le notizie nelle ultime 48 ore io sono la persona scomparsa". Sofia Napolitano, la ragazza di 20 anni di cui la famiglia non sapeva più nulla dal 15 settembre, quando aveva lasciato la sua abitazione e non era rientrata, è riapparsa in un video pubblicato sui social. "Sto bene, sono con il mio ragazzo. La mia famiglia non approva la nostra unione e a casa non stavo più bene", ha spiegato la 20enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it