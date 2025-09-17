Sofia Napolitano è scomparsa nel nulla da Torino Mirafiori Nord ipotesi fuga d' amore in Colombia? con un ragazzo

Sofia Napolitano , 20enne residente a Torino nel quartiere Mirafiori Nord , zona Città Giardino, è scomparsa nel nulla dalla mattinata di lunedì 15 settembre 2025. Secondo i familiari, che hanno rivolto numerosi appelli via social, si sarebbe allontanata con un ragazzo colombiano che le aveva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: sofia - napolitano

Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia: “Potrebbe essere insieme a un ragazzo, aiutateci”

Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l’appello della famiglia

Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia lancia l’appello sui social

Torino, Sofia Napolitano scomparsa da lunedì a mirafiori: «L'ultima volta era con un ragazzo colombiano» - X Vai su X

Continuano le ricerche della 20enne Sofia Napolitano, scomparsa ieri da Torino. Dopo aver detto alla madre di dover uscire di casa per assistere all’esame di un’amica, la ragazza ha fatto perdere le sue tracce. La famiglia ha lanciato vari appelli sui social do - facebook.com Vai su Facebook

Torino scomparsa una ragazza | Si è allontanata con un ragazza; Sofia Napolitano scomparsa a Torino la mamma della 20enne | È uscita per andare all’università e non è più tornata.

Sofia Napolitano scomparsa da lunedì a Torino. L'appello della famiglia - 20 anni, residente nel quartiere Mirafiori, ha capelli castani ricci e al momento della sparizione indossava pantaloni neri e felpa beige ... Da rainews.it

Sofia Napolitano scomparsa a Torino: l'appello della madre per ritrovare l'universitaria - La madre su Facebook sostiene che fosse in compagnia di un ragazzo colombiano l'ultima volta che è stata ... Lo riporta msn.com