Sofia Napolitano è scomparsa nel nulla da Torino Mirafiori Nord ipotesi fuga d' amore in Colombia? con un ragazzo

Sofia Napolitano, 20enne residente a Torino nel quartiere Mirafiori Nord, zona Città Giardino, è scomparsa nel nulla dalla mattinata di lunedì 15 settembre 2025. Secondo i familiari, che hanno rivolto numerosi appelli via social, si sarebbe allontanata con un ragazzo colombiano che le aveva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

sofia napolitano 232 scomparsaSofia Napolitano scomparsa da lunedì a Torino. L'appello della famiglia - 20 anni, residente nel quartiere Mirafiori, ha capelli castani ricci e al momento della sparizione indossava pantaloni neri e felpa beige ... Da rainews.it

sofia napolitano 232 scomparsaSofia Napolitano scomparsa a Torino: l'appello della madre per ritrovare l'universitaria - La madre su Facebook sostiene che fosse in compagnia di un ragazzo colombiano l'ultima volta che &#232; stata ... Lo riporta msn.com

