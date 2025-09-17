Soffocata durante il parto | l'esito dell'autopsia sulla neonata morta nella casa maternità a Roma

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli esiti dell'autopsia, la neonata morta durante il parto nella casa maternità 'Il nido' a Testaccio è deceduta per asfissia. Il corpo della piccola era violaceo, segno che i polmoni non avevano aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: soffocata - durante

“Il suo responsabile l’ha soffocata, sedendosi sopra di lei durante una violenta aggressione”: Jessica McLaughlin muore mentre il colpevole fugge

Tragedia nel Cilento: originaria di Benevento muore soffocata durante il pranzo

Pezzo di pizza le va di traverso durante una serata con gli amici: Paola muore soffocata a 53 anni

Neonata morta nella casa maternità a Testaccio, l’autopsia: “Soffocata durante il parto”; Neonato morto a Roma, la mamma: “Chiedevo aiuto, mi hanno ignorata'.

soffocata durante parto esitoNeonata morta nella casa maternità a Testaccio, l’autopsia: “Soffocata durante il parto” - La neonata non aveva aria nei polmoni, forse in ospedale si sarebbe potuta salvare. Lo riporta roma.repubblica.it

Omicidio di Luisa Trabucchi a Castiraga Vidardo, l’esito dell’autopsia conferma: il marito l’ha soffocata - Castiraga Vidardo, 1 agosto 2025 – L’autopsia ha confermato: è morta soffocata Luisa Trabucchi, l’80enne, in condizione di disabilità, uccisa dal marito 89enne, che ha poi tentato invano di togliersi ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Soffocata Durante Parto Esito