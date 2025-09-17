Soffocata durante il parto | l'esito dell'autopsia sulla neonata morta nella casa maternità a Roma
Secondo gli esiti dell'autopsia, la neonata morta durante il parto nella casa maternità 'Il nido' a Testaccio è deceduta per asfissia. Il corpo della piccola era violaceo, segno che i polmoni non avevano aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
