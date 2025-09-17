Soffocata così Neonata morta in Italia la terribile verità dell’autopsia

ROMA – Prime risposte dall’ autopsia eseguita al Policlinico Umberto I sulla neonata deceduta venerdì scorso durante un parto naturale presso la casa maternità “Il Nido”, in via Marmorata, quartiere Testaccio. Secondo gli accertamenti medico-legali preliminari, la bambina non aveva aria nei polmoni al momento della nascita, indicando un possibile decesso avvenuto prima o durante il travaglio. I medici legali effettueranno anche approfonditi esami istologici per chiarire lo stato di salute della piccola alla fine della gravidanza. Al momento, resta aperto il fascicolo della Procura di Roma che ha indagato l’ostetrica presente al parto e la titolare della struttura, autorizzata dalla Asl ma tenuta a operare secondo le linee guida regionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

