Tempo di lettura: < 1 minuto Si è tenuta dinanzi al Giudice Pertotta presso il Tribunale di Benevento, l’udienza preliminare a carico di diversi imputati accusati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio nell’ambito del fallimento di una società con sede a Montesarchio. Tra gli imputati figurano C.A. di Rotondi (difeso dall’Avv. Giovanna Coppola), P.A.J. di Montesarchio (difeso dall’Avv. Reppucci), P.N. di Montesarchio – per il quale è già in atto da tempo una misura carceraria, e per il quale è stata avanzata istanza di sostituzione con i domiciliari – difeso dagli Avv. Angelo Leone e Pierluigi Pugliese, C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Società fallita, 16 milioni di passivo: imputati per bancarotta e riciclaggio