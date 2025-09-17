Soccorsi e sbarchi fermi durante la notte 535 migranti nell' hotspot
Sono 534 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati 7 sbarchi con un totale di 258 persone. Per la mattinata di oggi è stato disposto il trasferimento di 230 ospiti con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Durante la notte non ci sono stati né. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sbarchi, al porto di Roccella anche palestinesi tra i 65 migranti soccorsi in mare
Migranti, 5 sbarchi a Lampedusa con 188 persone: i soccorsi
Soccorsi e sbarchi fermi durante la notte, 535 migranti nell'hotspot; Morti o intossicati da idrocarburi: come arrivano i migranti a Lampedusa; La Consulta salva il decreto anti-ong, ma fissa i paletti per i fermi delle navi.
Lampedusa, ondata di sbarchi. I migranti: i libici ci hanno sparato addosso - Quattro i barconi soccorsi dalle motovedette di capitaneria di porto, guardia di finanza e di Frontex. msn.com scrive
Sbarchi a Lampedusa, alcuni dei migranti soccorsi accusano: "I libici ci hanno sparato" - La denuncia arriva da una decina dei 21, tra egiziani e somali, a bordo di un barcone partito da Zuhara, portati sull'isola insieme ad altre centinaia di persone, tutte trasferite nell'hotspot (dove s ... msn.com scrive