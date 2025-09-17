Smotrich | Gaza miniera d' oro immobiliare

18.30 Il ministro delle Finanze israeliano Smotrich afferma che la Striscia di Gaza è una " miniera d' oro immobiliare " e che è in trattative con gli americani su come spartirla dopo la guerra. "Ho già avviato negoziati", dichiara secondo quanto riferito dai media israeliani La demolizione "l'abbiamo già fatta. Ora dobbiamo solo ricostruire", dice durante una conferenza immobiliare a Tel Aviv sottolineando che potrà essere un investimento redditizio. Sul tavolo un "Eldorado immobiliare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: smotrich - gaza

Gaza, Smotrich minaccia di lasciare il governo e Netanyahu sospende le consegne di aiuti umanitari

'Ben Gvir e Smotrich pronti ad affossare la tregua a Gaza'

Gaza, Hamas risponde a Trump: “Vogliamo fine della guerra, non stop di 60 giorni”, Smotrich e Ben-Gvir pronti ad affossare l’accordo

#Smotrich: #Gaza è una “miniera d’oro immobiliare” da spartire con gli #Usa - X Vai su X

#Gaza, La #Spagna impone il divieto di accesso ai ministri Ben Gvir e #Smotrich - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, il ministro israeliano Smotrich getta la maschera: La Striscia è un miniera d'oro immobiliare, già avviati i negoziati con gli Usa per la spartizione; Israele - Gaza, le news. Smotrich: “Gaza è una miniera d'oro immobiliare da spartire con Usa”; Medioriente, nuovi attacchi su Gaza: migliaia in fuga. LIVE.

Bezalel Smotrich: "Gaza sarà una miniera d'oro immobiliare, avviati negoziati per dividerla con gli Usa" - Il ministro delle Finanze israeliano sul day after della guerra di Gaza e sulle soluzioni perché la ricostruzione "si paghi da sola" ... Secondo huffingtonpost.it

Smotrich: Gaza è una “miniera d’oro immobiliare” da spartire con gli Usa - (askanews) – Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha affermato che la Striscia di Gaza è una “miniera d’oro immobiliare” e che sta trattando con gli am ... Da askanews.it