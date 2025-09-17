Smog alle stelle tra le capitali europee solo due sono peggio di Roma
Un’estate dall’aria irrespirabile, a Roma, e non solo per il caldo. I livelli di biossido d’azoto registrati nella Capitale, come emerge da un monitoraggio effettuato da Legambiente, hanno contribuito a peggiorare sensibilmente la qualità dell’aria.I valori preoccupanti di biossido. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Inquinamento alle stelle a Frosinone: altro stop alla circolazione; L’aria è sempre più malata. Vicenza la quarta peggiore d’Europa; Scuole a Roma, smog alle stelle: «Ora più strade pedonali». Montesacro, San Lorenzo: ecco gli istituti più a rischio.