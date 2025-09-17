Smentisco i 50-70mila euro di cachet a puntata per Barbara D’Urso in Rai c’è un tetto Torto a Mediaset? E’ legittimo che continui a lavorare | parla Milly Carlucci

Non ha paura di cadere nel trash Milly Carlucci (“vogliamo essere lo specchio della società, in tutte le sue sfumature”) ma soprattutto difende con forza la decisione di inserire nel cast di “ Ballando con le stelle “, in partenza sabato 27 settembre, Barbara D’Urso. Non un passo falso, non uno sgarbo a Mediaset: “Sarebbe stato uno sgarbo se avessimo chiamato un volto sotto contratto con Mediaset. Tra l’altro in passato è successo che volti Rai andassero ospiti, con il beneplacito dell’azienda, in show direttamente concorrenti. Un personaggio che non ha contratti deve potersi considerare libero: se desidera continuare a lavorare, è legittimo che lo faccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

