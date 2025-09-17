Smartphone vietati in aula | tutte le novità introdotte con le nuove regole
Con l’inizio dell’anno scolastico 202526 entra ufficialmente in vigore il divieto assoluto dell’uso degli smartphone durante le lezioni. Le direttive, stabilite dalla circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 e dalla nota n. 5274 dell’11 luglio 2024, affidano alle scuole il compito di definire le modalità per garantire il rispetto della norma. Obiettivo: promuovere . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
