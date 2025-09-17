Il nuovo titolo di EA, Skate 4, offre ai giocatori numerose opportunità di esplorare ambienti urbani e compiere acrobazie spettacolari. Una delle tecniche più efficaci per sfruttare al massimo queste possibilità è il paracadutismo in-game, una skill che permette di muoversi rapidamente tra le alte strutture e raggiungere aree difficili da accesso. La padronanza di questa tecnica richiede alcuni passaggi fondamentali, che verranno illustrati di seguito con dettagli pratici. come preparare un paracadutismo in skate 4. un edificio sufficientemente alto. Per iniziare a praticare il paracadutismo, è indispensabile trovarsi sopra una struttura molto elevata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Skydiving in Skate 4: suggerimenti e trucchi per dominarlo