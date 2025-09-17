Six feet under | il ritorno della serie cult di hbo in streaming dopo 20 anni

Negli ultimi anni, le piattaforme di streaming hanno riscoperto e valorizzato serie televisive che hanno segnato un’epoca, portando alla luce capolavori come Six Feet Under. Creato da Alan Ball, noto anche per True Blood e American Beauty, questo dramma familiare ha debuttato nel 2001 su HBO, conquistando pubblico e critica con la sua narrazione innovativa e il cast di altissimo livello. Dopo più di vent’anni dalla conclusione della sua messa in onda, Six Feet Under sta vivendo una nuova fase di popolarità grazie alle piattaforme digitali, che ne hanno riscoperto il valore artistico e narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

