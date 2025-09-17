Sistema di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici | funzionalità attive fino al 20 settembre
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 31 luglio 2025, ha comunicato l’attivazione delle nuove funzionalità del Sistema di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici, introdotto dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2025, n. 47. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Invalsi, Castellana (Gilda): "Ok a sistema di valutazione, ma non gratis a carico dei docenti. Dovrebbe essere affidati ad esterni"
Invalsi, Castellana (Gilda): "Ok a sistema di valutazione, ma non gratis a carico dei docenti. Dovrebbe essere affidata ad esterni"
Maturità, la protesta di Pietro all'orale: "Riducetemi il voto a 60/100". Lettera al Ministro Valditara contro il sistema scolastico e la valutazione numerica
Al via la valutazione per i dirigenti scolastici, Valditara: 'Momento storico' - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha emanato il decreto, in attuazione alle recenti ...
Valutazione dei presidi: stipendio collegato ai risultati. Le paure dei dirigenti. Valditara: momento storico - Già a partire da quest'anno scolastico, i dirigenti scolastici dovranno rispondere dell'efficienza delle loro scuole se vorranno un incremento del loro stipendio.