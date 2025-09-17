Siracusa beccati in taxi con 6 kg di cocaina | due arresti

Feedpress.me | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In taxi con quasi 6 kg di cocaina: nelle prime ore della mattinata di ieri agenti della squadra mobile di Siracusa hanno intercettato nei pressi dell’ingresso della questura in viale Scala Greca un taxi che aveva a bordo due persone conosciute alle forze dell’ordine. Fermata l’auto, è scattata la perquisizione: in uno zaino custodito all’interno del portabagagli c'erano cinque panetti di cocaina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

siracusa beccati in taxi con 6 kg di cocaina due arresti

© Feedpress.me - Siracusa, beccati in taxi con 6 kg di cocaina: due arresti

In questa notizia si parla di: siracusa - beccati

Siracusa, beccati in taxi con 6 kg di cocaina: due arresti.

siracusa beccati taxi 6Siracusa, beccati in taxi con 6 kg di cocaina: due arresti - In taxi con quasi 6 kg di cocaina: nelle prime ore della mattinata di ieri agenti della squadra mobile di Siracusa hanno intercettato nei pressi ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Siracusa Beccati Taxi 6