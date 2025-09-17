Debutta su Netflix un nuovo documentario che promette di portare dietro le quinte di uno degli amori royal più controversi degli ultimi anni: i protagonisti sono la principessa Martha Louise di Norvegia, figlia maggiore del re, e l’autoproclamato guru spirituale di Hollywood, Durek Verrett, la cui unione ha scatenato non poche polemiche. Rebel Royals: An Unlikely Love Story, il nuovo documentario. Il nuovo documentario s’intitola Rebel Royals: An Unlikely Love Story, e offre agli spettatori uno sguardo intimo sulla controversa storia d’amore tra la figlia maggiore del re di Norvegia e Verrett. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - S’intitola Rebel Royals: An Unlikely Love Story, e offre agli spettatori uno sguardo intimo sulla controversa storia d'amore tra la figlia maggiore del re di Norvegia e l'autoproclamato guru di Hollywood