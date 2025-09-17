Sinner più ricco di me ma paga meno tasse | la risposta di Fedez alle polemiche
Mancano solo due giorni al suo concerto all'Unipol Forum di Assago, ma come spesso gli capita ha già trovato il modo per attirare l'attenzione su di sé: dopo il grande clamore generato dalla frase su Jannik Sinner, accostato a Hitler per l'accento tipico della parlata di chi nasce in quell'area linguistica del nostro Paese, Fedez non solo non ha fatto un passo indietro ma ha anzi rilanciato il concetto durante l'ospitata a "La Zanzara". Il "Ritorno a casa", atteso evento al palasport milanese, dove sono in programma due esibizioni il 19 e il 20 settembre a dieci anni di distanza dal suo debutto al Forum e dopo sei anni dall'ultimo concerto in solitaria, si è aperto col botto ancor prima di iniziare, grazie all'anticipazione di alcuni versi che hanno scatenato polemiche sul web e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
