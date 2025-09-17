Sindaco Manfredi come si permette di affittare la nostra Piazza per i suoi strombazzanti concertini? Dalla Tosca a Gigi d’Alessio | mi tappo le orecchie
Cose dell’altro mondo, in un qualsiasi paese civile il cittadino scenderebbe in piazza se in un giorno feriale come ieri martedì 16 settembre a mezzanotte sparassero i fuochi d’artificio. Effetto sotto il cuscino. Stiamo parlando dei concerti di Piazza Plebiscito, la piazza più bella di Napoli, tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
