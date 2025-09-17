Simonelli beffa da 3 millesimi Ma il cuore è più grande

Quando tre millesimi decidono un destino. Che beffa Mondiale per Lorenzo Simonelli, fuori di un soffio dalla finale dei 110 ostacoli mai conquistata da un azzurro. «C'è mancato un po' di fattore C», sorride a metà il 23enne romano dopo il 13.22 che non è bastato per superare il turno. «Se avessi corso in un'altra semifinale sarei passato, però la vita è fatta così». La prende con filosofia il campione europeo in carica, che dopo la delusione di Parigi (fuori in semifinale con 13.40 per un errore su un ostacolo) ha vissuto una stagione non proprio fortunata. Si è fatto male prima delle gare indoor, e nonostante questo ha chiuso quarto i Mondiali di Nanchino nei 60 ostacoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

