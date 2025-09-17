Simona Ventura svelato il primo concorrente del Grande Fratello | Matteo è un gigante buono

Manca davvero poco alla nuova grande avventura targata Mediaset: il prossimo 29 settembre infatti prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello che torna con un’energia completamente nuova e una padrona di casa che promette scintille: Simona Ventura. La regina della televisione italiana raccoglie il testimone di un reality che vuole riscoprire le sue origini, puntando su storie vere e protagonisti lontani dal mondo degli influencer e delle celebrità. La nuova edizione del GF, rigorosamente composta da nip, ovvero persone non famose, sarà un mix di emozioni, convivenze forzate e colpi di scena che si annuncia come sempre imperdibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

