Manca davvero poco alla nuova grande avventura targata Mediaset: il prossimo 29 settembre infatti prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello che torna con un’energia completamente nuova e una padrona di casa che promette scintille: Simona Ventura. La regina della televisione italiana raccoglie il testimone di un reality che vuole riscoprire le sue origini, puntando su storie vere e protagonisti lontani dal mondo degli influencer e delle celebrità. La nuova edizione del GF, rigorosamente composta da nip, ovvero persone non famose, sarà un mix di emozioni, convivenze forzate e colpi di scena che si annuncia come sempre imperdibile. 🔗 Leggi su Dilei.it
Simona Ventura, svelato il primo concorrente del Grande Fratello: “Matteo è un gigante buono”; Simona Ventura ha svelato chi sarà il primo concorrente ufficiale del suo Grande Fratello; Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO).
