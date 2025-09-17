Simona Ventura presenta Matteo primo concorrente ufficiale del Grande Fratello | sarebbe un ex campione di pugilato
Sembrerebbe essere un campione di pugilato il primo concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello. Simona Ventura, protagonista del promo, svela qualche inedito dettaglio a proposito della sua identità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani sono i 3 opinionisti del #GrandeFratello di Simona Ventura dal 29 Settembre in prima serata su Canale 5 Fonte: @Affaritaliani #AscoltiTv - X Vai su X
Simona Ventura e Joe Bastianich, il set di Foodish tra un “croque madame” e un “ciumbia” - facebook.com Vai su Facebook
