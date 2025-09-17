Silver bell nelle gallerie di bellhart in hollow knight | silksong

Le missioni di raccolta in Hollow Knight: Silksong rappresentano una delle sfide più interessanti e meno lineari del gioco. In particolare, la ricerca delle Silver Bells richiede attenzione ai dettagli e conoscenza precisa dei percorsi, poiché le spawn sono casuali e i luoghi da esplorare sono molteplici. Questo articolo fornisce indicazioni chiare su come individuare i tunnel di Bellhart e raccogliere tutte le campanelle d’argento necessarie per completare questa specifica richiesta. dove trovare i tunnel di bellhart. accesso ai tunnel sopra e sotto bellhart. I tunnel sopra Bellhart si raggiungono facilmente utilizzando l’ ascensore situato a destra della città. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

