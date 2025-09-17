Silvana Damato trovata morta in casa a Bruzzano tutte le piste dalle chiavi sparite al delitto passionale

Come è morta Silvana Damato? Gli inquirenti battono tutte le piste, dal delitto passionale al movente economico: c'è, inoltre, il giallo delle chiavi.

I misteri dietro l’omicidio di Silvana Damato: fendente alla gola ma niente sangue nella vasca, l’incontro con la vicina e il giallo delle chiavi

Silvana Damato ha aperto la porta al suo assassino: caccia al killer

Il giallo di Bruzzano, nessuna ferita letale. E il killer di Silvana Damato ancora non si trova

