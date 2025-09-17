Signal la chat segreta dei potenti | Cittadini sorvegliati e governi blindati | l’Ue baratta la libertà con un’illusione di sicurezza | intervista a Matteo Flora

“ La sorveglianza di massa per i cittadini, in chat, zero trasparenza per i governi ”: l’Europa come una casa di vetro al contrario, secondo Matteo Flora. Docente e divulgatore sui temi tecnologici, ha appena dato alle stampe il libro intitolato Tette e Gattini. Sottotitolo: “Perché la strada per l’inferno è fatta di buone intenzioni e di verifiche dell’ età obbligatorie”. Professor Flora, partiamo da qui: si diffondono gli obblighi di verifica dell’età per accedere ai servizi online, dai social fino ai siti porno. Sono davvero utili? Non servono a nulla, di per sé. I social sono pieni di bimbi, ma davvero è sempre colpa delle piattaforme? Oppure dei genitori che iscrivono i figli con la loro carta d’identità? In ogni caso c’è l’effetto collaterale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

