Signal la chat dei governi per negare la trasparenza | dopo gli Usa e l’Europa tocca a Meloni con il caso Almasri
Il rifugio dell’autorità per discutere senza trasparenza, perché i messaggi in chat spariscono in un click. Signal era nato per tutelare la privacy delle persone dagli abusi del potere. Suo malgrado, è diventato il bunker di chi governa per decidere le sorti collettive al riparo da ogni sguardo. Accade in Europa, negli Usa e in Italia. A Roma è il caso di Giusy Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, indagata dalla procura per false dichiarazioni ai pm: Meloni vorrebbe offrirle lo stesso scudo che protegge gli esponenti del governo. Sull’arresto di Almasri, il 19 gennaio via posta elettronica, proprio il braccio destro del Guardasigilli aveva esortato i dirigenti di via Arenula a disertare la mail istituzionale per confrontarsi nella chat “segreta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: signal - chat
