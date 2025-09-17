Signal la chat dei governi per negare la trasparenza | dopo gli Usa e l’Europa tocca a Meloni con il caso Almasri

Il rifugio dell’autorità per discutere senza trasparenza , perché i messaggi in chat spariscono in un click. Signal era nato per tutelare la privacy delle persone dagli abusi del potere. Suo malgrado, è diventato il bunker di chi governa per decidere le sorti collettive al riparo da ogni sguardo. Accade in Europa , negli Usa e in Italia. A Roma è il caso di Giusy Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, indagata dalla procura per false dichiarazioni ai pm: Meloni vorrebbe offrirle lo stesso scudo che protegge gli esponenti del governo. Sull’arresto di Almasri , il 19 gennaio via posta elettronica, proprio il braccio destro del Guardasigilli aveva esortato i dirigenti di via Arenula a disertare la mail istituzionale per confrontarsi nella chat “segreta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: signal - chat

Domani 12 settembre l’Europa deciderà il futuro della nostra privacy digitale con la proposta ChatControl: ogni messaggio su WhatsApp, Telegram o Signal potrebbe essere controllato. Scopri i rischi, le date chiave e cosa potrebbe accadere. #chatcontrol #pri - facebook.com Vai su Facebook

Signal introduce i backup sicuri: addio chat perse sullo smartphone - X Vai su X

Signal, la chat dei governi per negare la trasparenza: dopo gli Usa e l’Europa, tocca a Meloni con il….

Signal, cos'è e perché è più sicura di WhatsApp e Telegram (ma non adatta a comunicazioni istituzionali) - Signal è un'applicazione di messaggistica istantanea progettata intorno ai concetti di privacy e sulla sicurezza. corriere.it scrive

La chat su Signal: ma è davvero sicura? - All'inizio, Jeffrey Goldberg, direttore di The Atlantic, non pensava che la chat dove era stato inserito inaspettatamente fosse davvero quella del gabinetto di Trump. Scrive rainews.it