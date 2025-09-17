Sicurezza | sei telecamere sul territorio

Ilgiorno.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete del "grande fratello" sul territorio comunale di Vanzago si estende. Il Comune è tra i beneficiari di un finanziamento nell’ambito del bando regionale in materia di sicurezza urbana e nei prossimi mesi installerà sei nuove telecamere in tre punti strategici del territorio: alla rotatoria tra Vanzago e Pogliano Milanese sulla Sp 229 un punto molto trafficato anche nelle ore serali; all’incrocio di via Monte Grappa con la Sp 229 con particolare attenzione anche al sottopasso pedonale che porta da e verso la scuola media Ronchetti e alla rotatoria tra via Milano e viale Europa Unita. Il progetto da 13mila euro, di cui la metà finanziata da Regione Lombardia e la restante quota dal bilancio comunale, prevede anche il potenziamento degli apparati del sistema centrale di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sicurezza sei telecamere sul territorio

© Ilgiorno.it - Sicurezza: sei telecamere sul territorio

In questa notizia si parla di: sicurezza - telecamere

Firenze, i quartieri ‘sorvegliati speciali’: accese 50 telecamere. Ex Maggio e Isolotto: più sicurezza

Parola d'ordine sicurezza: a Cervia installate nuove telecamere per combattere la 'malamovida'

Cinque nuove telecamere. Piano da settantamila euro per aumentare la sicurezza

Sicurezza: sei telecamere sul territorio; Più sicurezza in paese con la nuova videosorveglianza comunale; Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

sicurezza sei telecamere territorioSicurezza: sei telecamere sul territorio - La rete del "grande fratello" sul territorio comunale di Vanzago si estende. Si legge su msn.com

sicurezza sei telecamere territorioBiglietti, telecamere e phishing: sicurezza di sistema tra regioni, imprese e vigilanza - Nel quarto episodio di "State sicuri", il vodcast Adnkronos sulla sicurezza che cambia, Emanuela Mari (Regione Lazio), Marco Mignucci (Assiv–Italpol) e Alessandro Manfredini (A2a, Aipsa) ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Sei Telecamere Territorio