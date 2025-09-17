La rete del "grande fratello" sul territorio comunale di Vanzago si estende. Il Comune è tra i beneficiari di un finanziamento nell’ambito del bando regionale in materia di sicurezza urbana e nei prossimi mesi installerà sei nuove telecamere in tre punti strategici del territorio: alla rotatoria tra Vanzago e Pogliano Milanese sulla Sp 229 un punto molto trafficato anche nelle ore serali; all’incrocio di via Monte Grappa con la Sp 229 con particolare attenzione anche al sottopasso pedonale che porta da e verso la scuola media Ronchetti e alla rotatoria tra via Milano e viale Europa Unita. Il progetto da 13mila euro, di cui la metà finanziata da Regione Lombardia e la restante quota dal bilancio comunale, prevede anche il potenziamento degli apparati del sistema centrale di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza: sei telecamere sul territorio