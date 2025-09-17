Sicurezza il Prefetto | Il 2024 è stato positivo in un anno reati diminuiti dell' 8.7%
Al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, Il Prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi, ha fatto il punto sulla questione della sicurezza in città: "Dai dati in nostro possesso, risulta un quadro non preoccupante: in che termini? Abbiamo avuto un 2024.
Olimpiadi, la sicurezza nelle mani del prefetto Masciopinto. Zaia: «È stato questore di Venezia, ha lasciato un ricordo indelebile»
Sicurezza nella zona boscata di Migliarino, il Prefetto convoca nuovo Comitato
Sicurezza urbana sul territorio, sindaco e prefetto siglano il Patto per l'attuazione
Corbara, lavori alla fibra, il sindaco ricorre al Prefetto che dispone ordinanza esecutiva. Il sindaco Pietro Pentangelo: "La sicurezza dei cittadini e l'integrità del nostro territorio devono sempre avere la priorità. Non tollereremo comportamenti che mettano a ri
Emergenza sicurezza a Cerignola, stretta del prefetto: istituite le "zone rosse"
"Crimini in ribasso rispetto al 2024, telecamere e targa system funzionano" - Ad annunciarlo è il prefetto di Udine Domenico Lione, che si è incontrato questa mattina con amministrazioni e ufficiali delle forze dell'ordine.
Sicurezza su territori Roma, nuovo patto prefetto-sindaco - È stato siglato oggi a Palazzo Valentini, sede della Prefettura di Roma, il rinnovo del Protocollo d'intesa per la costituzione, presso i Municipi di Roma Capitale, degli Osservatori territoriali per ...