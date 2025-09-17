Sicurezza il Prefetto | Il 2024 è stato positivo in un anno reati diminuiti dell' 8.7%

Parmatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, Il Prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi, ha fatto il punto sulla questione della sicurezza in città: "Dai dati in nostro possesso, risulta un quadro non preoccupante: in che termini? Abbiamo avuto un 2024. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - prefetto

Olimpiadi, la sicurezza nelle mani del prefetto Masciopinto. Zaia: «È stato questore di Venezia, ha lasciato un ricordo indelebile»

Sicurezza nella zona boscata di Migliarino, il Prefetto convoca nuovo Comitato

Sicurezza urbana sul territorio, sindaco e prefetto siglano il Patto per l'attuazione

"Crimini in ribasso rispetto al 2024, telecamere e targa system funzionano" - Ad annunciarlo &#232; il prefetto di Udine Domenico Lione, che si è incontrato questa mattina con amministrazioni e ufficiali delle forze dell'ordine. Scrive udinetoday.it

Sicurezza su territori Roma, nuovo patto prefetto-sindaco - È stato siglato oggi a Palazzo Valentini, sede della Prefettura di Roma, il rinnovo del Protocollo d'intesa per la costituzione, presso i Municipi di Roma Capitale, degli Osservatori territoriali per ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Prefetto 2024 232