sicurezza delle cure uso degli antibiotici sanitari in campo

Sicurezza delle cure
La sicurezza delle cure per neonati e bambini è il tema scelto per la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente. Le Aziende sanitarie aderiscono alla giornata con un focus sull’ antibiotico-resistenza in ambito pediatrico, coinvolgendo famiglie e professionisti sanitari per garantire cure appropriate ed efficaci. I bambini, soprattutto i più piccoli che frequentano nidi e scuole materne, sono più esposti alle infezioni respiratorie acute, che nella maggior parte dei casi sono virali e non richiedono antibiotici: bastano terapia sintomatica, idratazione e riposo. All’interno del Piano Regionale di contrasto all’antibiotico-resistenza sono state predisposte schede cliniche operative per la gestione delle infezioni più comuni in pediatria e medicina generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
