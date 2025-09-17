Sicurezza anche a Parma scattano le zone rosse

Parmatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Parma saranno in vigore le ‘zone rosse’. Dal 22 settembre a fine novembre. Lo annuncia il Prefetto Antonio Lucio Garufi durante il comitato di Ordine e Sicurezza in Prefettura. “Saranno il Parco Ducale e la fetta di San Leonardo vicino alla stazione, dove è stato rilevata una spiccata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - parma

