Sicilia sempre più difficile comprare o affittare casa | prezzi e canoni in crescita ma redditi in calo

Palermotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia è sempre più difficile comprare o affittare casa, con prezzi o canoni degli immobili che crescono rapidamente e redditi che si riducono. È in aumento il disagio abitativo, che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione, soprattutto le giovani coppie. L’indice di accessibilità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicilia - difficile

sicilia pi249 difficile comprareCasa sempre più proibitiva in Sicilia: a Catania, Palermo e Messina serve il 45% del reddito per il mutuo - In Sicilia comprare o affittare casa è sempre più difficile: l’Ance segnala un’emergenza abitativa con indici di accessibilità oltre il 40% a Palermo, Catania, Messina e nelle principali località turi ... Scrive corrieretneo.it

Sicilia, emergenza casa: prezzi e affitti alle stelle indeboliscono famiglie e giovani - In Sicilia cresce l’ emergenza abitativa: acquistare o affittare una casa è sempre più difficile per famiglie e giovani coppie, a causa dell’aumento dei prezzi e dei canoni e del calo dei redditi. Come scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Pi249 Difficile Comprare