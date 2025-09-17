Sicilia sempre più difficile comprare o affittare casa | prezzi e canoni in crescita ma redditi in calo

In Sicilia è sempre più difficile comprare o affittare casa , con prezzi o canoni degli immobili che crescono rapidamente e redditi che si riducono. È in aumento il disagio abitativo, che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione, soprattutto le giovani coppie. L’indice di accessibilità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

