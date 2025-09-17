Sicilia Calenda attacca ancora Schifani | Le nomine usate come merce di scambio i siciliani meritano di più

Si accende lo scontro politico in Sicilia tra il presidente della Regione Renato Schifani e il leader di Azione, Carlo Calenda. Al centro del dibattito, anche la gestione delle nomine nelle società partecipate. “Schifani dice che ho offeso la Sicilia? A offenderla è il modo in cui lui gestisce le nomine di società che dovrebbero fare il bene dei siciliani, usate come scambio per il tesseramento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

