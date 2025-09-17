Si tratta del primo Paese tra i Big Five – i cinque maggiori finanziatori dell’Eurovision insieme a Italia Francia Germania e Regno Unito – ad adottare questa posizione

L a Spagna ha deciso di non partecipare all’ Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna, nel caso in cui Israele sia ammesso alla competizione. La scelta della Radiotelevisione pubblica spagnola (Rtve) segna una svolta nella kermesse musicale più seguita d’Europa, unendo Madrid a Islanda, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia in una protesta legata al conflitto a Gaza. Vienna ospiterà l’Eurovision Song Contest nel 2026 X Leggi anche › Michelle Hunziker queen indiscussa di Eurovision 2025: chignon, trucco minimal e unghie infuocate Eurovision 2026: no della Spagna se ci sarà Israele. La Spagna, primo Paese tra i “Big Five” – i cinque maggiori finanziatori dell’Eurovision insieme a Italia, Francia, Germania e Regno Unito – ad adottare questa posizione, segna un momento di svolta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

