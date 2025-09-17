Si sposa ma lei… Stefano De Martino esplode il gossip | il ‘triangolo’ con Belen e Caroline
Stefano De Martino torna a far parlare di sé, ancora una volta al centro delle cronache di gossip. A sollevare il polverone è stato Amedeo Venza, che dal suo profilo Instagram ha lanciato un’indiscrezione clamorosa: il conduttore di Affari Tuoi sarebbe pronto a sposare la fidanzata Caroline Tronelli. Un’ipotesi commentata dallo stesso Venza con una vena di ironia: “Non capisco cosa non abbia capito della prima volta?”, un chiaro riferimento al matrimonio ormai naufragato con Belen Rodriguez. La notizia non è rimasta senza replica. A smontarla è intervenuto Alessandro Rosica, altro volto noto del gossip social, che ha proposto una versione diametralmente opposta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: sposa - stefano
Stefano De Martino si sposa con Caroline Tronelli? Sì, ma «continua a cercare Belen», ecco chi l’ha rivelato
Sposa stupenda in questo scatto di Matteo De Stefano , forse merito anche del bouquet? - facebook.com Vai su Facebook
Belen, rispunta la fede nuziale: ritorno di fiamma con Stefano De Martino? La risposta della showgirl - Mentre Stefano De Martino è al centro del gossip per le sue (presunte) frequentazioni, i fan si chiedono: Belen Rodriguez pensa ancora a lui? Come scrive ilgazzettino.it
Belen rimette la fede nuziale e svela cosa succede con Stefano De Martino - Un dettaglio che non è sfuggito ai suoi follower, che hanno chiesto spiegazioni nel suo ultimo video su Instagram, dove sponsorizza alcuni ... Segnala corrieredellosport.it