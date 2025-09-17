Si scioglierà il sangue di San Gennaro? L’attesa del miracolo e lo scetticismo del 19 settembre
Al di là del giorno festivo e dell’occasione per molti napoletani di godersi un lungo weekend favorito ancora del bel tempo, ci sono migliaia di fedeli, non solo partenopei, ma anche distanti dall’ombra del Vesuvio che si stanno ponendo questa domanda: “Si scioglierà il sangue di San Gennaro?” Un quesito e una riflessione spontanea a . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
In questa notizia si parla di: scioglier - sangue
Giornate primaverili, quasi estive, portano con sé il buonumore ma anche qualche inconveniente! Proviamo a sciogliere alcuni dei dubbi più comuni, per aiutarvi a programmare le donazioni e far sì che le scorte di sangue e plasma non subiscano un arresto - facebook.com Vai su Facebook
“Donare con San Gennaro”: raccolta straordinaria di sangue a Praiano il 18 settembre - Giovedì 18 settembre 2025, dalle ore 7:00 alle 10:30, l'Albergo Tramonto d'Oro di Praiano ospiterà la raccolta straordinaria di sangue organizzata da AVIS, in occasione della festa di San Gennaro. Lo riporta ilvescovado.it
Dove vedere il miracolo di San Gennaro del 19 settembre 2025 in diretta tv. Orari e canale - Napoli si prepara al prodigio di San Gennaro del 19 settembre 2025, l’appuntamento più atteso tra le tre ricorrenze annuali dedicate al Patrono. Scrive napolike.it