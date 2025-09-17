Si schianta con la moto contro un bus turistico quindicenne ricoverato in rianimazione
Incidente a Taormina, dove quest'oggi un quindicenne originario di Mongiuffi Melia si è schiantato con la propria moto. Dalle prime ricostruzioni il giovane, che viaggiava a bordo di uno scooter, è andato a sbattere contro un'auto che si trovava di fronte a lui. Il quindicenne quindi ha perso il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
