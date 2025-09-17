Si salvi chi può? arriva il il libro-inchiesta sulla sanità

Firenze, 17 settembre 2025 – C’è un’Italia che aspetta mesi per una visita. Un’Italia che passa la notte in pronto soccorso e al mattino è ancora in attesa. Un’Italia che rinuncia a curarsi perché non può permetterselo: sei milioni nel 2024. Troppi costi, troppi ostacoli, troppi muri davanti a quello che dovrebbe essere un diritto. Eppure parliamo del Paese che ha inventato il Servizio sanitario nazionale, la conquista di civiltà con la promessa di cure gratuite e universali. Oggi quella promessa scricchiola, corrosa dalle carenze di personale, dalle liste d’attesa infinite, da un sistema logorato dall’urto di bisogni sempre più complessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

