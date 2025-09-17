La zucca è un alimento sicuro e benefico per i cani: ricca di fibre, vitamine e antiossidanti, favorisce la digestione, sostiene il sistema immunitario e aiuta a mantenere il peso. Va data cruda, ridotta in purea, e senza condimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dare - zucca

Un dettaglio che scalda il cuore e la casa La nostra zucca decorativa in panno con pizzo è l’accessorio perfetto per dare un tocco autunnale romantico e accogliente #decorazioniautunnali #zuccadecorativa #fioriefantasie #homedecor #autunnoincas - facebook.com Vai su Facebook

Si può dare la zucca al cane? Dosi, proprietà e benefici per Fido di quest’ortaggio autunnale - La zucca è un alimento sicuro e benefico per i cani: ricca di fibre, vitamine e antiossidanti, favorisce la digestione, sostiene il sistema immunitario ... Scrive fanpage.it

Dolce o pericolosa? Scopri come la zucca può far star male il tuo cane - Questo ortaggio ricco di antiossidanti e betacarotene ci farà compagnia per tutta la stagione arricchendo piatti e ricette sia dolci che salati. Lo riporta greenme.it