ODERZO (TREVISO) - Ha un livido su un fianco e la preoccupazione nel cuore Liviu Apetrei, il romeno 38enne che la scorsa settimana si è difeso dall?incursione dei ladri,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Sì, ho picchiato i ladri. Lo rifarei». Liviu, il papà che ha buttato giù dal terrazzo 3 malviventi: sono buono come il pane, ma non toccatemi la mia famiglia