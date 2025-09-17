Si finge zoppo e chiede denaro ma alla vista degli agenti corre a gambe levate | rumeno denunciato
C’è chi le pensa tutte pur di fregare il prossimo. La Polizia di Stato di Como ha denunciato un 62enne cittadino rumeno in Italia senza fissa dimora, per esercizio abusivo di mestieri girovaghi. Si era finto zoppo per chiedere soldi. Si finge zoppo e chiede soldi agli automobilisti. Intorno alle 11.20 di martedì 16 settembre, durante il regolare servizio di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como, transitando in viale Roosevelt, hanno notato un soggetto che stazionava tra la fermata dell’autobus e l’intersezione semaforica. E che, fingendo di zoppicare, durante il rosso del semaforo, richiedeva denaro alle auto in sosta in maniera insistente e aggressiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
